Тимощук о «Лейпциге» и «Лионе» в 1/2 финала ЛЧ: «Это не повод оправдывать невыход «Зенита» в плей-офф»

Тренер «Зенита» прокомментировал выход и «Лиона» в 1/2 финала .

– С учетом того, что играл в одной группе с и «Лейпцигом», вам хочется увидеть именно такой финал Лиги чемпионов?

– Сейчас многие это обсуждают, но я отвечу – нет. Для меня более красочным стал бы финал «Бавария» – «ПСЖ». С другой стороны, «Лиону» и «Лейпцигу», которые проделали такой путь, хочется пожелать удачи. Лично для меня финал ЛЧ – это всегда одно из важнейших футбольных событий, несмотря на состав его участников.

– Если в финал пройдет хотя бы один из ваших соперников по группе, будет приятно или досадно?

– Приятно и интересно будет сравнить и проанализировать тот футбол, что «Лейпциг» с «Лионом» показывали в группе и продемонстрируют сейчас. А то, что из нашего квартета сразу две команды так высоко забрались… На это можно и нужно обратить внимание, но это не повод, чтобы оправдывать наш собственный невыход в плей-офф.

– Как сейчас вами воспринимаются 4 очка, набранные «Зенитом» в группе в играх с «Лионом», и ноль с «Лейпцигом»?

– И главный тренер, и все мы изначально понимали, что группа очень ровная и тяжелая. Борьба в итоге шла до последнего тура. И даже до последнего забитого мяча было непонятно, кто же выходит из группы. Мы приложили все силы, чтобы оказаться в плей-офф, но 7 очков для этого, к сожалению, не хватило.

– Соперники «Зенита» по группе не первый раз выстреливают в ЛЧ. Вспомнить хотя бы АПОЭЛ и «Малагу», которые потом доходили четвертьфинала. На этот раз сразу оба ваших соперника в полуфинале. Судьба?

– Можно и так сказать. А можно иначе – кто выдерживает противостояние с «Зенитом», потом высоко поднимается в ЛЧ (улыбается). Это, конечно, шутка. Понятно, что топ-клубы всегда претендуют на победу в ЛЧ.

Но не обходится и без сенсаций. Этот год – не исключение. Победы «Лиона» и «Лейпцига» в четвертьфинале – тому подтверждение. Это говорит о том, что очень важно верить в себя. Правда, в нашей группе «Лейпциг», считаю, был сильнее всех, – сказал Тимощук.

В квартете G «Лейпциг» занял 1-е место с 11 очками, «Лион» набрал 8 очков и стал 2-м.

Выступавшие в той же группе «Бенфика» и «Зенит» имели по 7 очков на своем счету по итогам 6 туров. Петербургская команда заняла 4-е место.