«Размер его белья турки не написали, чтобы сразу сшить?» Мещеряков о Смолове и «Фенербахче»

Председатель совета директоров отреагировал на новость о готовящемся переходе форварда в .

«Первый раз об этом слышу. Надо обращаться к туркам, которые пишут такое. Сейчас же пишут даже про предполагаемую зарплату Смолова в Турции.

А размер его белья не написали, какой у него будет? Чтоб они ему сразу сшили до прибытия в Стамбул. Они просто в этом большие специалисты», – сказал Мещеряков.

Сообщалось, что «Фенербахче» арендует Смолова за 1 млн евро с правом выкупа за 4 млн, а футболист заработает, без учета бонусов, 1,5 млн за год.

Мещеряков о Рассказове: «Я сейчас занимаюсь переходом Месси, он согласился на снижение зарплаты»