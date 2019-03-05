Елизавета Туктамышева: «Поддерживаю идею с поднятием возрастного ценза в женском катании. Хочу видеть женственность и зрелость»

Чемпионка мира по фигурному катанию выступила за поднятие возрастного ценза в женском катании.

Сейчас во взрослых соревнованиях могут участвовать 15-летние фигуристки.

«Я поддерживаю эту идею. Потому что важно, чтобы фигурное катание было более зрелищным и красивым. Хочу, чтобы программы у фигуристок были сбалансированными, чтобы там и хореографии хватало, и техники.

Хочу видеть в женском катании женственность и зрелость. Так что да, я думаю, что повысить возрастной ценз – хорошая идея», – рассказала Туктамышева.

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