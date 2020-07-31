Месси, тер Стеген, Гризманн, Дембеле, де Йонг, Семеду, Лангле – не для продажи в «Барсе». Коутиньо может остаться

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу назвал игроков, которых клуб не собирается продавать.

«Месси, он лучший игрок в истории. Но есть и другие игроки, которые не продаются, много молодых игроков.

Тер Стеген, Лангле, де Йонг, Семеду, Дембеле, Гризманн. На этих игроков мы рассчитываем, они здесь, чтобы провести в «Барсе» много лет.

Тер Стеген подпишет новый контракт, он остается. Это фантастический вратарь.

Коутиньо может остаться. Если тренер решит, что Филиппе должен остаться, он останется», – сказал Бартомеу.

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