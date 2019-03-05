В России хотят снять документальный фильм об Этери Тутберидзе в жанре спортивной драмы. Бюджет – 11 млн рублей

В России хотят снять документальный фильм о тренере по фигурному катанию в жанре спортивной драмы.

Проект фильма был представлен на питчинге Министерства культуры России 14 августа, посвященному неигровому документальному кино.

Режиссер – Юлия Бобкова, которая снимала фильмы про Михаила Калашнкова, композитора Олега Каравайчука и остров Сахалин.

Снимать фильм будет «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров».

«Героиня фильма – тренер по фигурному катанию Этери Георгиевна Тутберидзе. Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в труппе сразу несколько учениц-фигуристок претендует на участие в Олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер?», – говорится в описании картины.

Фильм уже участвовал в питчинге в 2019 году, но не получил поддержку от государства. Сейчас бюджет картины оценивается в 11 миллионов рублей.

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