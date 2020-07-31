💥 «ПСЖ» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Анхель Ди Мария Неймар РБ Лейпциг Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг» (3:0) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Клуб из Парижа вышел в финал турнира впервые в своей истории.

Для форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе этот финал станет первым в его карьере.

Нападающий Неймар вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз, как и полузащитник Анхель Ди Мария. Оба игрока в своих финалах одержали победы.

«ПСЖ» уже играл в финале еврокубка: в 1996 году парижане обыграли «Рапид» (1:0) в финале Кубка обладателей кубков.

В решающем матче 23 августа «ПСЖ» сыграет с победителем второй полуфинальной игры между «Баварией» и «Лионом».

Sports.ru вел текстовую трансляцию матча «Лейпциг» – «ПСЖ».

Неймар из чистого вингера превратился в десятку: ушел из тени Месси, чтобы эволюционировать в стиле Месси

РБ Лейпциг Германия – ПСЖ Франция 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
18 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Маркиньос, 0:2 – 42 Ди Мария, 0:3 – 56 Бернат.
РБ ЛейпцигГулачи, Мукиеле, Упамекано, Клостерманн (Орбан, 82), Анхелиньо, Кампль (Адамс, 64), Лаймер (Хальстенберг, 62), Забитцер, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46), Поульсен.
ПСЖРико, Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Эррера (Верратти, 83), Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83), Ди Мария (Сарабия, 87), Неймар, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 86).
Предупреждения:
Кимпембе (45), Лаймер (61), Хальстенберг (79), Поульсен (79).

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