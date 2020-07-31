💥 «ПСЖ» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов

«ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг» (3:0) в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Клуб из Парижа вышел в финал турнира впервые в своей истории.
Для форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе этот финал станет первым в его карьере.
Нападающий Неймар вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз, как и полузащитник Анхель Ди Мария. Оба игрока в своих финалах одержали победы.
«ПСЖ» уже играл в финале еврокубка: в 1996 году парижане обыграли «Рапид» (1:0) в финале Кубка обладателей кубков.
В решающем матче 23 августа «ПСЖ» сыграет с победителем второй полуфинальной игры между «Баварией» и «Лионом».
Sports.ru вел текстовую трансляцию матча «Лейпциг» – «ПСЖ».
Неймар из чистого вингера превратился в десятку: ушел из тени Месси, чтобы эволюционировать в стиле Месси
- Дата проведения
- 18 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Мукиеле, Упамекано, Клостерманн (Орбан, 82), Анхелиньо, Кампль (Адамс, 64), Лаймер (Хальстенберг, 62), Забитцер, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46), Поульсен.
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ПСЖ –
Рико, Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Эррера (Верратти, 83), Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83), Ди Мария (Сарабия, 87), Неймар, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 86).
- Предупреждения:
- Кимпембе (45), Лаймер (61), Хальстенберг (79), Поульсен (79).