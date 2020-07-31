💥 «ПСЖ» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов

«ПСЖ» обыграл (3:0) в 1/2 финала .

Клуб из Парижа вышел в финал турнира впервые в своей истории.

Для форварда «ПСЖ» этот финал станет первым в его карьере.

Нападающий Неймар вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз, как и полузащитник . Оба игрока в своих финалах одержали победы.

«ПСЖ» уже играл в финале еврокубка: в 1996 году парижане обыграли «Рапид» (1:0) в финале Кубка обладателей кубков.

В решающем матче 23 августа сыграет с победителем второй полуфинальной игры между «Баварией» и «Лионом».

Sports.ru вел текстовую трансляцию матча «Лейпциг» – «ПСЖ».

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