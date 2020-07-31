Смолов выбирает между Турцией, Нидерландами и США (Metaratings.ru)

Нападающий Федор Смолов намерен покинуть и продолжить карьеру за границей.

У 30-летнего россиянина есть предметные разговоры с клубами из Турции, Нидерландов и США, сообщает Metaratings.ru.

Вариант с наименее приоритетный для стороны Смолова из-за сложностей в получении визы и транспортной логистике в связи с пандемией коронавируса.

Сообщалось, что «Фенербахче» арендует Смолова за 1 млн евро с правом выкупа за 4 млн, а футболист заработает, без учета бонусов, 1,5 млн за год.

Вторую часть минувшего сезона Смолов провел в «Сельте» на правах аренды, где забил 2 гола за 14 матчей Ла Лиги. Испанский клуб не стал выкупать его у «Локомотива».