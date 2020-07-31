Миранчук согласен перейти в «Аталанту». «Локо» требует 20 млн евро (Calciomercato)

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук стал ближе к переходу в «Аталанту».
24-летний россиянин согласен перейти в клуб из Бергамо. Переговоры с его агентом длятся уже неделю, и это привело к значительному прогрессу. Соглашение между игроком и клубом должно быть вскоре достигнуто.
С «Локомотивом» представители «Аталанты» общаются без посредников. «Локо» просит за Миранчука 20 миллионов евро, сделку можно закрыть за 18 млн плюс бонусы, сообщает Calciomercato.com.
Миранчуку очень нравится «Милан», однако «россонери» считают, что 20 млн евро за игрока, срок контракт которого закончится в 2021 году, – это слишком много.
Переговоры между миланцами и московским клубом находятся в режиме ожидания. «Аталанта» сейчас впереди.
Ранее сообщалось, что бергамаски предложат за Миранчука 14-15 млн евро, а футболист получит контракт на 5 лет с зарплатой около 2 млн евро.
Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)