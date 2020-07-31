Миранчук согласен перейти в «Аталанту». «Локо» требует 20 млн евро (Calciomercato)

Полузащитник «Локомотива» стал ближе к переходу в «Аталанту».

24-летний россиянин согласен перейти в клуб из Бергамо. Переговоры с его агентом длятся уже неделю, и это привело к значительному прогрессу. Соглашение между игроком и клубом должно быть вскоре достигнуто.

С «Локомотивом» представители «Аталанты» общаются без посредников. «Локо» просит за Миранчука 20 миллионов евро, сделку можно закрыть за 18 млн плюс бонусы, сообщает Calciomercato.com.

Миранчуку очень нравится , однако «россонери» считают, что 20 млн евро за игрока, срок контракт которого закончится в 2021 году, – это слишком много.

Переговоры между миланцами и московским клубом находятся в режиме ожидания. сейчас впереди.

Ранее сообщалось, что бергамаски предложат за Миранчука 14-15 млн евро, а футболист получит контракт на 5 лет с зарплатой около 2 млн евро.

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)