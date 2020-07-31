Арустамян о Миранчуке: «Аталанту» удивляет, что отступные 8 млн евро, а Кикнадзе обозначает 20 млн. Алексей ждет «Милан»

Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер рассказал о ходе переговоров между «Аталантой» и «Локомотивом» о трансфере полузащитника .

«В эти дни проходит очередной раунд переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» по Алексею Миранчуку. Общение между клубами подтвердил агент – вчера «Локо» и связались по видеоконференции.

Сделка не близка: не согласован личный контракт с Алексеем, есть расхождения по сумме трансфера. Но факт остается фактом – «Аталанта» заинтересована в игроке.

Важная деталь: со стороны «Аталанты» переговоры ведет Джованни Сартори, возможно, один из сильнейших спортивных директоров Италии. Он создал не только «Аталанту» Гасперини, но и когда-то «Кьево», подняв его из Серии C в Серию А. Если Сартори так хочет Миранчука, значит, Алексей и правда котируется высоко.

Я уже писал о сумме отступных в контракте Миранчука – 8 млн евро. Итальянцев удивляет такая позиция: на бумаге написана одна сумма, а обозначает в разговоре сумму в 20 млн.

«Аталанта» в последний раз предложила 10 млн, учитывая все факторы. Кстати, генеральный директор также общается на тему трансфера с президентом «Аталанты» Перкасси и его сыном.

12-15 млн евро кажется адекватной, рыночной ценой для Миранчука. Другое дело, что хитросплетения отношений в русском футболе пока сложно даются «Аталанте».

По личному контракту Алексею предлагают несколько меньше, чем он имеет в «Локомотиве» (там – около 2 млн евро). Но самое важное – «Аталанта» действительно хочет Миранчука.

До 31 августа действует авторизация на переговоры в Италии для агента Габриэля Джуффриды (я подробно рассказывал о нем в интервью Sports.ru). Он ведет работу по Алексею в Италии с осени 2019-го, когда Миранчук блеснул в матчах с «Ювентусом».

У Джуффриды есть уверенность: в ближайшие две недели поступит предложение еще и от . Габриэль, помимо прочего, агент , который только что подписал с «россонери» новый контракт, и в отличных отношениях с руководством «Милана».

Возможно, по этой причине не форсируется вариант с «Аталантой»: Миранчук ждет продвижения истории с «Миланом». Тем более бергамасков смущают нюанс с суммой выкупа», – написал Арустамян.

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)