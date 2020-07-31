Куман станет тренером «Барсы». Бартомеу подтвердил

Президент «Барселоны» подтвердил, что клуб в скором времени объявит о назначении главным тренером.

«Об этом пишут все СМИ. Если все пойдет как надо, Куман станет тренером, и мы объявим об этом. Мы делаем ставку на него, потому что очень хорошо его знаем», – сказал Бартомеу.

Официальная презентация 57-летнего специалиста состоится в ближайшее время.

В качестве игрока Куман защищал цвета «Барселоны» с 1989 по 1995 год. Он четыре раза выиграл с клубом чемпионат Испании, трижды – Суперкубок страны, по разу брал Кубок Испании, Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) и Суперкубок УЕФА.

Куман уже работал в «Барселоне» в роли помощника тренера, прежде чем в 2000 году приступил к самостоятельной тренерской карьере в «Витессе». Он также тренировал «Аякс», «Бенфику», ПСВ, «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон». В качестве тренера он трижды выигрывал Эредивизи, побеждал в Кубке и Суперкубке Нидерландов, Суперкубке Португалии и Кубке Испании.

Все, «Барса» уволила Сетьена (кто бы сомневался). Дальше – Куман