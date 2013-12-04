НБА. Плей-офф. «Индиана» – «Майами», «Лейкерс» сыграют с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами продолжится плей-офф НБА.

В 20:30 по мск начнет игру с «Орландо», затем «Индиана» встретится с .

сразится с «Оклахомой», сыграют с «Портлендом».

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Первый раунд

Первые матчи

Милуоки – Орландо Дата проведения 18 августа, 20.30, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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