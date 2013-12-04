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    НБА. Плей-офф. «Индиана» – «Майами», «Лейкерс» сыграют с «Портлендом» и другие матчи

    Теги результаты Хьюстон Индиана Лейкерс Майами Милуоки Орландо Портленд НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня четырьмя матчами продолжится плей-офф НБА.

    В 20:30 по мск «Милуоки» начнет игру с «Орландо», затем «Индиана» встретится с «Майами».

    «Хьюстон» сразится с «Оклахомой», «Лейкерс» сыграют с «Портлендом».

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Первые матчи

    Милуоки – Орландо
    Дата проведения
    18 августа, 20.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Индиана – Майами
    Дата проведения
    18 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    Хьюстон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    19 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Лейкерс – Портленд
    Дата проведения
    19 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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