НБА. Плей-офф. «Индиана» – «Майами», «Лейкерс» сыграют с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами продолжится плей-офф НБА.
В 20:30 по мск «Милуоки» начнет игру с «Орландо», затем «Индиана» встретится с «Майами».
«Хьюстон» сразится с «Оклахомой», «Лейкерс» сыграют с «Портлендом».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Первый раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 18 августа, 20.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 18 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
- Дата проведения
- 19 августа, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 19 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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