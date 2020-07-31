«Уэска» хотела арендовать Смолова, но «Локомотив» согласен только на продажу («Чемпионат»)

У нападающего была возможность вернуться в Испанию.

По информации «Чемпионата», , вышедшая в Ла Лигу, хотела арендовать 30-летнего футболиста, но москвичи согласны только на продажу форварда.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» арендует Смолова за 1 млн евро с правом выкупа за 4 млн, а футболист заработает, без учета бонусов, 1,5 млн за год. Затем стало известно, что игрок выбирает между Турцией, Нидерландами и США.

Вторую часть минувшего сезона Смолов провел в «Сельте» на правах аренды, где забил 2 гола за 14 матчей . Испанский клуб не стал выкупать его у «Локомотива».