Кубок Стэнли. «Монреаль» играет с «Филадельфией», «Вашингтон» против «Айлендерс»

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Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли

Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. 

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Монреаль – Филадельфия 0:2 (2 период)
Дата проведения
18 августа, 22.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Раффль (Ворачек, Кутюрье)
0:2 – 37 Майерс (Хэйс, Конекны)

Счет в серии: 1-2

Даллас – Калгари
Дата проведения
19 августа, 00.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

Айлендерс – Вашингтон
Дата проведения
19 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-0

Вегас – Чикаго
Дата проведения
19 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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