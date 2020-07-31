Юран про слова о связи «Спартака» и «Химок»: «Не считаю, что РФС должен это разбирать»

Бывший главный тренер «Химок» считает, что Российский футбольный союз (РФС) не должен разбирать его слова о связи клуба и «Спартака».

«Не могу понять, откуда вы берете эту информацию (о вызове в РФС – прим. Sports.ru). Никто [в РФС] меня не вызывал. А почему они должны меня вызывать? Что за бред.

При чем тут Российский футбольный союз? Не знаю, какие ко мне претензии? Если бы и приглашали, что мне рассказывать? Тогда можно каждого человека, который что‑то сказал…

Не считаю, что РФС должен это [слова о связи «Спартака» и «Химок»] как‑то разбирать», – сказал Юран.

Напомним, Юран был не согласен с решением «Химок» об увольнении. Он заявлял, что подаст жалобу на клуб в УЕФА, а также направит иск в европейский арбитражный суд. Позже клуб и тренер расторгли контракт по соглашению сторон, и Юран отказался от суда.

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