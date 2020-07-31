Ди Мария сделал 26-й ассист в ЛЧ. Больше с сезона-2003/04 только у Роналду, Месси и Гиггза

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Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария отдал голевую передачу в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0, первый тайм).

Этот ассист стал 26-м для аргентинца в ЛЧ. Больше в этом турнире с сезона-2003/04 только у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду (38 ассистов), нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (33) и экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза (27).

По этому показателю Ди Мария делит 4-е место с бывшим хавбеком «Барсы» Андресом Иньестой (26 голевых передач).

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» – «ПСЖ». За ходом игры можно также следить в нашем текстовом онлайне.

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