Ди Мария сделал 26-й ассист в ЛЧ. Больше с сезона-2003/04 только у Роналду, Месси и Гиггза

Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария отдал голевую передачу в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0, первый тайм).

Этот ассист стал 26-м для аргентинца в ЛЧ. Больше в этом турнире с сезона-2003/04 только у форварда (38 ассистов), нападающего «Барселоны» (33) и экс-полузащитника Райана Гиггза (27).

По этому показателю Ди Мария делит 4-е место с бывшим хавбеком «Барсы» Андресом Иньестой (26 голевых передач).

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» – «ПСЖ». За ходом игры можно также следить в нашем текстовом онлайне.