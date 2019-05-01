Тарасенко уехал из «пузыря» из-за проблем с плечом. «Сент-Луис» расскажет о его состоянии через неделю

В «Сент-Луисе» рассказали о состоянии здоровья нападающего .

Российский хоккеист покинул «пузырь» в Канаде и вернулся в вместе с врачами.

В этом городе штата Миссури медики изучат плечо Тарасенко, на котором он перенес операцию. Именно проблемы с ним беспокоят форварда.

«Блюз» расскажут о состоянии Тарасенко в следующий понедельник, заявил генеральный менеджер Даг Армстронг.

Напомним, что изначально россиянин получил травму осенью 2019 года. После этого он перенес операцию на плече, после возобновления сезона сыграл в 5 матчах с учетом контрольных.