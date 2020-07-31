«Барсе» придется заплатить 4-5 млн евро за Кумана федерации футбола Нидерландов

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«Барселоне» придется заплатить федерации футбола Нидерландов (KNVB), чтобы назначить Роналда Кумана главным тренером.

По контракту за разрыв соглашения специалиста со сборной «Барселоне» нужно будет заплатить 4-5 млн евро, сообщает La Vanguardia.

Формально выплату должен сделать сам Куман, однако необходимая сумма будет включена в его гонорары во время работы с «блауграной».

Отмечается, что из-за различных задержек официальное объявление о назначении Кумана на пост тренера «Барселоны» отложено до завтрашнего дня, а презентация специалиста может состояться 20 августа.

Все, «Барса» уволила Сетьена (кто бы сомневался). Дальше – Куман

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