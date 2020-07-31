Тухель вышел в финал ЛЧ впервые в карьере

«ПСЖ» обыграл в матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0).

Главный тренер парижан вышел в финал ЛЧ впервые в своей тренерской карьере.

До немецкий специалист работал с и дортмундской «Боруссией». С дортмундцами Тухель выиграл Кубок Германии-2016/17 и дважды доходил до 1/4 финала ЛЧ, с парижанами – два чемпионата Франции, два Суперкубка страны и по одному разу Кубок лиги и Кубок Франции.

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