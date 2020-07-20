«Фенербахче» арендует Смолова за 1 млн евро с правом выкупа за 4 млн (Takvim)

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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов близок к переезду в Турцию.

По информации Takvim, «Фенербахче» согласовал с «Локо» и агентом 30-летнего россиянина условия сделки.

«Фенербахче» арендует Смолова на сезон за 1 миллион евро с правом выкупа за 4 миллиона.

В Турции Смолов гарантированно, без учета бонусов, получит 1,5 миллиона евро.

Турки видят в Смолове замену 26-летнему форварду Ведату Мурики, который в сезоне-2019/20 забил 15 мячей в чемпионате Турции и стал лучшим бомбардиром «Фенербахче». О переходе Смолова объявят после продажи Мурики в «Лацио» за 19 млн.

Вторую часть минувшего сезона Смолов провел в «Сельте» на правах аренды, где забил 2 гола за 14 матчей Ла Лиги. Испанский клуб не стал выкупать его у «Локомотива».

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