Жозеп Бартомеу: «Месси хочет закончить карьеру в «Барсе». Куман сказал, что Лионель – опора его проекта»

Президент «Барселоны» прокомментировал информацию о том, что форвард может покинуть клуб.

«Месси хочет закончить карьеру в «Барсе», он говорил об этом много раз. Я разговаривал с Куманом, и он сказал мне, что Месси – опора для его проекта.

У Месси контракт до 2021 года, он это знает, мы все это знаем. Я регулярно общаюсь с ним, с его отцом. Они знают о проекте, что придет новый тренер, который рассчитывает на Месси.

Месси по-прежнему лучший игрок в мире. Он номер один, и он играет за нас. Каждый проект делается с оглядкой на то, что у нас есть лучший игрок в мире, все делается для того, чтобы его качества развивались», – сказал Бартомеу.