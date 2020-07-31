РФС: «Приглашали Юрана, чтобы узнать о выходе «Химок» в РПЛ. Он сказал, что готов явиться по повестке с адвокатом»

РФС сообщил, что приглашал бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана для беседы о высказываниях специалиста про выход клуба в РПЛ.

Ранее Юран заявил: «Никто в РФС меня не вызывал. А почему они должны меня вызывать? Что за бред».

«Представители департамента защиты игры контактировали с на прошлой неделе и в начале этой. РФС приглашал его для того, чтобы получить информацию по выходу ФК в .

Однако господин Юран заявил, что его слова могли быть неправильно интерпретированы журналистами, он не отвечает за информацию в СМИ; о своем уходе из клуба он говорить отказывается. Сказал, что готов по повестке явиться в РФС вместе со своим адвокатом.

РФС – общественная организация, у нас нет возможности заставлять кого-либо сотрудничать, но мы надеемся, что Сергей Юран сможет сообщить известную ему информацию», – пояснили в РФС.

Напомним, Юран был не согласен с решением «Химок» об увольнении. Он заявлял, что подаст жалобу на клуб в УЕФА, а также направит иск в европейский арбитражный суд. Позже клуб и тренер расторгли контракт по соглашению сторон, и Юран отказался от суда.

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