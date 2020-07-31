Неймар вышел в финал ЛЧ впервые после перехода в «ПСЖ». Быстрее «Барселоны»

Форвард «ПСЖ» Неймар стал финалистом Лиги чемпионов в составе своей команды после победы над «РБ Лейпциг» в полуфинале (3:0).
Таким образом, после своего ухода из «Барселоны» в 2017 году бразилец впервые вышел в финал Лиги чемпионов.
В 2015 году «Барселона» выиграла ЛЧ с Неймаром в составе – эта победа остается последней как для каталонского клуба, так и для самого игрока.
Кроме того, ни «Барселона», ни Неймар с того момента не выходили в финал. В сезонах-2017/18 и 2018/19 «ПСЖ» вылетал из турнира на стадии 1/8 финала, а «Барса» добиралась до четвертьфинала и полуфинала соответственно.
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