Неймар вышел в финал ЛЧ впервые после перехода в «ПСЖ». Быстрее «Барселоны»

Форвард Неймар стал финалистом Лиги чемпионов в составе своей команды после победы над «РБ Лейпциг» в полуфинале (3:0).

Таким образом, после своего ухода из «Барселоны» в 2017 году бразилец впервые вышел в финал Лиги чемпионов.

В 2015 году выиграла ЛЧ с в составе – эта победа остается последней как для каталонского клуба, так и для самого игрока.

Кроме того, ни «Барселона», ни Неймар с того момента не выходили в финал. В сезонах-2017/18 и 2018/19 «ПСЖ» вылетал из турнира на стадии 1/8 финала, а «Барса» добиралась до четвертьфинала и полуфинала соответственно.

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