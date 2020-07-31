«Севилья» выбила «МЮ» из ЛЕ, Сетьен и Месси могут уйти из «Барсы», «Вашингтон» в беде, победа Хэмилтона и другие новости утра

1. В полуфинале Лиги Европы «Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Кельне и вышла в финал турнира. Испанский клуб уступал 0:1, но сумел перевернуть игру и забить дважды. Для «Севильи» это 6-й финал Кубка УЕФА/ЛЕ – 5 прошлых клуб выиграл.

«Юнайтед» вылетел из еврокубков от испанского клуба в 3-м сезоне подряд. «МЮ» не может выиграть ни одного трофея с 2017 года, когда ушел Жозе Моуринью.

2. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что главный тренер клуба Кике Сетьен уволен со своего поста. Официального объявления пока не поступало. Информация о грядущей отставка Сетьена появилась после 2:8 от «Баварии». Сообщалось, что вместе с ним клуб покинет Эрик Абидаль. По данным Diario Sport, каталонцы уже предложили контракт Маурисио Почеттино по схеме «1+1». Кроме того, клуб контактирует с Аллегри и Анри.

3. Форвард Лионель Месси хочет уйти из «Барселоны» прямо сейчас и уведомил об этом клуб. Об этом сообщил журналист, писавший о переходе Неймара в «ПСЖ». Правда, Mundo Deportivo пишет, что клуб не получал от Лео запросов на тему ухода. Окружение футболиста молчит.

По другой информации, в «Барселоне» ожидается большая перестройка. Команду могут покинуть Гризманн, Суарес и Альба. Отмечается, что чистка при этом не коснется лишь Месси, де Йонга, тер Стегена, Фати и Пуча.

4. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ. У бельгийца 13 мячей и 20 голевых пасов в 35 матчах английской Премьер-лиги.

5. Кубок Стэнли. «Вашингтон» горит: «Кэпиталс» проиграли «Айлендерс» 3-й матч подряд и находятся в одной игре от вылета. Евгений Кузнецов забросил, а Александр Овечкин ему ассистировал, но этого хватило лишь для перевода матча в овертайм. У Ильи Ковальчука дела совсем плохи: в 5 последних матчах «Вашингтона» он лишь раз бросил по воротам.

Гол Радулова принес «Далласу» победу над «Калгари» и другие результаты.

6. РФС заявил, что судья Сергей Иванов верно не назначил пенальти за падение Игнатьева в матче с «Локо». Вмешательство ВАР было невозможно. Глава департамента судейства Виктор Кашшаи разобрал этот момент: «Небольшой контакт с Рыбусом нельзя считать достаточным для падения».

7. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании-2020, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Квят – 12-й.

8. Виталий Мешков обслужит матч «Зенит» – ЦСКА, игру «Спартака» c «Уфой» доверили Станиславу Васильеву и другие назначения 3-го тура РПЛ.

9. Появилась новая информация о будущем полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. В Италии пишут, что он может перейти в «Аталанту» за 15 млн евро плюс бонусы. По данным журналиста «СЭ», сам Миранчук не в восторге от варианта с «Аталантой» и хочет в «Милан» или «Юве», но у «Локо» пока нет предложений.

10. Трансферы. Тиаго согласовал контракт с «Ливерпулем» на 4 года. Клубы работают над завершением сделки, однако «Ливерпуль» не хочет платить 30 млн евро. «Ювентус» может продать Дибалу за 90-100 млн евро, чтобы купить игроков под Пирло. «Челси» купит Чилуэлла за 78 млн фунтов с учетом бонусов. Медосмотр у защитника «Лестера» – в понедельник.

11. Ронни О’Cалливан обыграл Кирена Уилсона и в шестой раз стал чемпионом мира по снукеру.

12. Какие новости по поводу Беларуси? Фанату «Локо» грозит штраф до 10 тысяч рублей или общественные работы до 160 часов за флаг в поддержку Беларуси на матче. А фан-клуб минского «Динамо» объявил бессрочный бойкот домашних матчей из-за политической ситуации в стране.

13. Российский фигурист Даниил Самсонов отсутствует в списках участников юниорских контрольных прокатов на сайте Федерации фигурного катания России. Ранее из списков исчезла Камила Валиева. Позже стало известно, что она выступит на прокатах взрослой сборной России 12-13 сентября.

14. Умер 17-летний игрок школы Москомспорта «Олимпик» Михаил Колосов. Он потерял сознание во время матча, юношу доставили в больницу, но спасти не смогли.

15. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустил тренировку из-за травмы. Возможно, плей-офф для него вообще закончен: тренер «Харрикейнс» Род Бринд′Амор сомневается, что россиянин в ближайшее время вернется на лед.

16. Вторая ракетка мира Симона Халеп обыграла Элизу Мертенс в финале турнира WTA в Праге. Это титул стал для нее 8-м на грунте.

17. Свинка Пеппа станет специальным послом сборной Великобритании в Токио-2020.

Цитаты дня.

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