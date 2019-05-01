Ковальчук всего раз бросил по воротам в пяти последних матчах «Вашингтона»

уступил (1:2 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

Нападающий не набрал ни одного очка при нулевом показателе полезности.

Также он не нанес ни одного броска по воротам за 12 минут и 44 секунды игрового времени.

Интересно, что за три игры серии с «Айлендерс» у Ковальчука – ноль бросков. За пять последних матчей в плей-офф форвард всего раз выполнил бросок в створ ворот.

37-летний нападающий набрал 1 (0+1) очко в шести играх Кубка Стэнли.

«Айлендерс» повели 3-0 в серии с «Вашингтоном»