Ковальчук всего раз бросил по воротам в пяти последних матчах «Вашингтона»

«Вашингтон» уступил «Айлендерс» (1:2 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.
Нападающий Илья Ковальчук не набрал ни одного очка при нулевом показателе полезности.
Также он не нанес ни одного броска по воротам за 12 минут и 44 секунды игрового времени.
Интересно, что за три игры серии с «Айлендерс» у Ковальчука – ноль бросков. За пять последних матчей в плей-офф форвард всего раз выполнил бросок в створ ворот.
37-летний нападающий набрал 1 (0+1) очко в шести играх Кубка Стэнли.