Мещеряков о гегемонии «Зенита»: «Когда у него будут успехи «ПСЖ», вернемся к вопросу»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Анатолий Мещеряков Р-Спорт Футбол

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о «Зените».

– Готовы ли вы бросить перчатку «Зениту» в новом сезоне?

– Я не сторонник громких слов. Бросить перчатку, бросить сапог, бросить еще что-то…

Надо выходить на поле, играть и завоевывать очки в каждом матче, стараться побеждать. Тогда достигнем результата. 

– Гегемон ли «Зенит» сейчас в нашем футболе?

– «ПСЖ» – гегемон во французском, и когда у «Зенита» будут же такие успехи, как у парижан, на российском поприще, тогда мы вернемся к этому вопросу, – сказал Мещеряков.

«Что было дальше?» – игра про легендарные моменты ЛЧ

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