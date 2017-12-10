Свинка Пеппа станет специальным послом сборной Великобритании в Токио-2020

Мультипликационный персонаж Свинка Пеппа из одноименного сериала станет специальным детским послом сборной Великобритании на летней Олимпиаде-2020 в .

Национальный олимпийский комитет (НОК) Великобритании заключил соглашение с компанией Hasbro, которая владеет правами на персонажа.

По условиям соглашения будет произведена различная сувенирная продукция, будут проводиться разные мероприятия – как в обычном, так и в онлайн-формате.

«До Олимпийских игр остался год, и сейчас самое лучшее время, чтобы вдохновить маленьких детей и их семьи на активный образ жизни.

Наша кампания «Большое вдохновение для поросят» – прекрасная возможность вникнуть в суть олимпийского движения.

Это поддержит спортсменов сборной Великобритании и воспитает в молодом поколении любовь к спорту на всю жизнь, которая оставит прочное наследие», – рассказала вице-президент Hasbro Марианна Джеймс.