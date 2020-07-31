«Ювентус» может продать Дибалу за 90-100 млн евро, чтобы купить игроков под Пирло

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Нападающий Пауло Дибала может покинуть «Ювентус».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб готов рассмотреть вариант с продажей аргентинца, если получит предложение в размере 90-100 млн евро.

Деньги, полученные от этого трансфера, могут пойти на приобретение игроков, которых хочет видеть в составе новый главный тренер «Юве» Андреа Пирло. Также клубу нужно учитывать правила финансового фэйр-плей.

При этом отмечается, что в «Ювентусе» не сомневаются в мастерстве футболиста. 

Напомним, прошлым летом Дибала уже был близок к уходу из «Ювентуса». Тогда его хотели подписать «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». 

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему хавбеку проявляет «Реал». Также стало известно, что футболист ведет переговоры о продлении контракта с «Ювентусом» и хочет остаться в Италии. Срок нынешнего соглашения истекает летом 2022 года.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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