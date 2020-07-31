«Силовики говорят: молиться умеешь? Читай «Отче наш». И начинается избиение». Фанат минского «Динамо» о событиях в Беларуси

Болельщик минского «Динамо» Иван рассказал о событиях, которые происходят в Беларуси.

– Что творится в отделениях, куда отвозят задержанных? В интернете очень страшные видео.

– Там творится настоящая жесть. Над людьми просто издеваются: избивают, заставляют петь гимн РБ. Бьют лежачих, беспомощных. Больше половины из них задержаны до кучи. Они шли рядом с протестующими - в магазин или по своим делам.

При задержании у одного человека нашли 50 долларов. Силовики говорят: «Ты, пидорас, продал страну. Вышел из-за 50 баксов против нас бастовать». И начинается избиение. «Ты молиться умеешь?! «Отче наш» читай!».

Это кошмар. То, что сейчас в отделениях, напоминает кадры из фильмов с пытками пленных.

– Чем все это закончится?

– Мы сами не знаем. Только надеемся, что сменится президент. Пока об этом рано говорить. До перемен пока далеко, но с этого пути не свернуть.

– Как ты думаешь, откуда такая жестокость со стороны органов?

– Над ними очень хорошо поработали. Натравливают против народа. Многим сотрудникам ОМОН и других структур перед выборами выдали квартиры, сделали какие-то серьезные льготы.

Так как я очутился во всем этом, был в отделении, я видел, что им дали какие-то препараты. Возможно, они звереют от них. Неспроста поступают так жестоко, – сказал фанат .

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства . ЦИК сообщил, что он набрал около 80% голосов.

С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.

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