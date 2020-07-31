Анатолий Байдачный: «Путин спас Россию от всех этих либерастов. Я же помню жизнь в 90-х»

Бывший тренер «Терека», «Ростова» и нескольких белорусских клубов в интервью Sports.ru высказался о ситуации в Беларуси и своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

– Вы как независимый человек с паспортом РФ больше за Лукашенко или за Тихановскую?

– Ни за того и ни за того. Я за Россию, я за Путина. Для меня самое главное, чтобы Беларусь осталась в хороших дружеских отношениях с Россией – это очень важно.

– А жизнь-то там какая? Лучше, чем в России, или хуже?

– Конечно, народ живет победнее. С другой стороны, в магазинах все есть. Я понимаю, что небогато живут, но я не думаю, что это было основным позывом, чтобы начались какие-то перемены.

Наверное, люди просто устали от власти, от 26-летнего правления одного человека. Но что интересно: бастует молодежь, а она выросла при этой власти.

– Как вы считаете, 26 лет у власти – это нормально или нет?

– По мне, если при президенте страна процветает, да пусть он хоть 100 лет будет. Мне без разницы. Можно выбрать идиота – он за два года страну угробит, и что хорошего в этом? Я считаю, что ограничивать власть – бессмыслица. Самое главное, чтобы, если человек не справляется, его можно было поменять.

Мое личное мнение: Путин вообще спас Россию. Я не знаю, как у вас там в России к нему относятся, но для меня это человек, который спас Россию от всех этих либерастов. Или как их там правильно называют? Я же помню жизнь в 90-х, – сказал Байдачный.

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