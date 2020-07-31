«Ливерпуль» не хочет платить 30 млн евро за Тиаго

«Ливерпуль» и «Бавария» пока не могут согласовать условия перехода полузащитника Тиаго Алькантары.
Как пишет журналист The Guardian Фабрицио Романо, английский клуб не хочет платить за испанца 30 млн евро, зная, что через пять месяцев может договориться о переходе игрока бесплатно.
Срок действующего контракта Тиаго с «Баварией» истекает летом 2021 года.
Тиаго хочет перейти в «Ливерпуль», а условия его контракта с «красными» никогда не были проблемой. Сегодня сообщалось, что футболист согласовал 4-летнее соглашение с «Ливерпулем».
В сезоне-2019/20 испанец провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча. Его полная статистика – здесь.
Тиаго Алькантара – Месси среди полузащитников. Его продвижения мяча и контроль матчей – эстетическое наслаждение