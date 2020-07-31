«Ливерпуль» не хочет платить 30 млн евро за Тиаго

«Ливерпуль» и пока не могут согласовать условия перехода полузащитника .

Как пишет журналист The Guardian Фабрицио Романо, английский клуб не хочет платить за испанца 30 млн евро, зная, что через пять месяцев может договориться о переходе игрока бесплатно.

Срок действующего контракта Тиаго с «Баварией» истекает летом 2021 года.

Тиаго хочет перейти в «Ливерпуль», а условия его контракта с «красными» никогда не были проблемой. Сегодня сообщалось, что футболист согласовал 4-летнее соглашение с .

В сезоне-2019/20 испанец провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча. Его полная статистика – здесь.

Тиаго Алькантара – Месси среди полузащитников. Его продвижения мяча и контроль матчей – эстетическое наслаждение