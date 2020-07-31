Президент «Барселоны»: «Сетьен уволен»

Президент «Барселоны» сообщил, что главный тренер покинет свой пост.

«Сетьен уволен», – сообщил Бартомеу Tiempo de Juego.

61-летний специалист возглавил «блауграну» в январе после увольнения Эрнесто Вальверде.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уволит Сетьена после 2:8 от «Баварии». Вместе с ним клуб покинет Эрик Абидаль. По данным Diario Sport, каталонцы уже предложили контракт Маурисио Почеттино по схеме «1+1». Кроме того, клуб контактирует с Аллегри и Анри.

«Бавария» наказала «Барселону» за оборону в 8 человек. В этом матче Месси был проблемой, а не решением