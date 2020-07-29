Алексей Миранчук может перейти в «Аталанту» за 15 млн евро плюс бонусы (SportMediaset)

Полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в Италии.

По данным SportMediaset, россиянин очень интересен «Аталанте», переговоры идут полным ходом.

В понедельник представители итальянского клуба встретятся с агентом полузащитника железнодорожников. Также высока вероятность, что состоится встреча с Андреем Лосюком.

Обсуждается сумма в размере 15 млн евро без учета бонусов.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Милана» и ряда других итальянских клубов.

В этом сезоне хавбек провел за «Локомотив» 2 матча в и забил дважды. Полная статистика игрока – здесь.

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)