Алексей Миранчук может перейти в «Аталанту» за 15 млн евро плюс бонусы (SportMediaset)

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Андрей Лосюк Футбол

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии.

По данным SportMediaset, россиянин очень интересен «Аталанте», переговоры идут полным ходом.

В понедельник представители итальянского клуба встретятся с агентом полузащитника железнодорожников. Также высока вероятность, что состоится встреча с Андреем Лосюком.

Обсуждается сумма в размере 15 млн евро без учета бонусов.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Милана» и ряда других итальянских клубов.

В этом сезоне хавбек провел за «Локомотив» 2 матча в РПЛ и забил дважды. Полная статистика игрока – здесь.

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)

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