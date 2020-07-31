Фанату «Локо» грозит штраф до 10 тысяч рублей или общественные работы до 160 часов за флаг в поддержку Беларуси на матче

Болельщик «Локомотива» Виктор Дятликович, задержанный за показ бело-красно-белого флага в поддержку Беларуси во время матча второго тура с «Краснодаром» (1:0), рассказал о грозящем ему наказании.

– Они [полицейские] услышали объяснение, с чем я пришел и что у меня не было намерения сорвать матч. Задали несколько вопросов – я ответил, и меня отпустили.

– О какой статье идет речь?

– 20.31. Точного названия не помню. Что-то вроде нарушения правил поведения на спортивных объектах («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» – прим. Sports.ru).

- Что вам грозит?

– Я сейчас прочитал: от 3 до 10 тысяч рублей штрафа или общественные работы до 160 часов.

– Если бы знали утром, чем обернется поход на футбол, то так же пошли бы с флагом?

– Конечно. Я не считаю, что сделал что-то незаконное.

Я внимательно прочел эту статью и не нашел там ни одного пункта, ни одной строчки, под которую подпадает мое действие, – отметил Дятликович.

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