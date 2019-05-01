Свечников может пропустить остаток плей-офф НХЛ из-за травмы

Главный тренер считает маловероятным появление форварда в серии плей-офф с «Бостоном».

«Я очень сильно в этом сомневаюсь», – ответил специалист на вопрос о том, сможет ли россиянин еще выйти на лед по ходу противостояния с «Брюинс», а также в плей-офф.

Сегодня Свечников пропустил тренировку «Харрикейнс».

20-летний форвард получил повреждение в третьем матче серии Кубка Стэнли.

Свечников вел борьбу с защитником Здено Харой, не устоял на ногах и упал, неудачно подвернув колено. Характер травмы на данный момент неизвестен.

Свечников второй год подряд получил травму в плей-офф. Кажется, надо что-то менять