Месси хочет уйти из «Барсы» сейчас и уведомил клуб. Об этом сообщил журналист, писавший о переходе Неймара в «ПСЖ»

Форвард Лионель Месси намерен покинуть «Барселону» уже в этом году, сообщает журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер.

По информации источника, нападающий уже сообщил руководству клуба о своем решении и не намерен ждать 2021 года, когда истечет срок его контракта.

Человек, работающий в системе «Барсы», рассказал Esporte Interativo, что никогда не видел Месси настолько решительным в желании уйти. Причина – отсутствие серьезного спортивного проекта, готового побеждать.

Стоит отметить, что Бехлер живет и работает в Барселоне. Именно он первым сообщил о переходе форварда в летом 2017 года.

Ранее сообщалось о том, Месси купил пентхаус рядом с офисом . «Нерадзурри» готовы предложить форварду 4-летний контракт на 260 миллионов евро.

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