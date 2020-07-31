Умер 17-летний игрок школы Москомспорта «Олимпик». Он потерял сознание во время матча

17-летний футболист команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» Михаил Колосов умер вчера.
Игрок потерял сознание в 10:30 по московскому времени в ходе матча с командой академии «Строгино» на поле базы в Рублево.
По информации «Московского комсомольца», у футболиста начались судороги. Его доставили в детскую больницу им. Башляевой, но спасти не смогли.
«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», – говорится в заявлении РФС.