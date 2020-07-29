Тиаго согласовал контракт с «Ливерпулем» на 4 года. Клубы работают над завершением сделки

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль».
Как пишет журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, английский клуб согласовал с игроком условия 4-летнего контракта. Тиаго даже сообщил о скором уходе некоторым партнерам по «Баварии» и нашел дом в Англии.
«Ливерпуль» и «Бавария» работают над завершением сделки. Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб хочет за игрока от 30 до 40 млн евро.
Срок действующего контракта Тиаго с «Баварией» истекает летом 2021 года.
В сезоне-2019/20 испанец провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча. Его полная статистика – здесь.