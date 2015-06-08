Снукер. Чемпионат мира. Финал. Уилсон уступает О’Салливану

Стартовал финал чемпионата мира по снукеру. Кирен Уилсон играет с Ронни О’Салливаном.
Снукер
Чемпионат мира
Шеффилд, Англия
Финал
Кирен Уилсон (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 7:10 (после второй сессии)
15 августа
Первая сессия – 0-81 (56), 62-55, 0-80 (80), 23-75 (75), 67-13 (63), 9-69, 17-106 (106), 49-60.
Вторая сессия – 53-61 (53 Уилсон), 19-77 (51), 92-0 (92), 79-53 (50 Уилсон), 82-25, 86-0 (58), 17-82, 101-10 (100), 60-68.
16 августа
Третья сессия – 15.30
Четвертая сессия – 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 35.
Вы не смотрите снукер, но знаете Ронни О’Салливана. Он прошел через наркотики, порнобизнес и драки в игре