«Челси» купит Чилуэлла за 78 млн фунтов с учетом бонусов. Медосмотр у защитника «Лестера» – в понедельник

Защитник «Лестера» в скором времени может стать игроком .

Как сообщает журналист The Independent Дерек О’Лири, клубы договорились о трансфере 23-летнего англичанина.

Лондонцы заплатят за игрока 65 млн фунтов без учета бонусов. В случае, если определенные критерии будут выполнены, сумма трансфера достигнет 78 млн фунтов.

Ожидается, что в понедельник Чилуэлл пройдет медосмотр, и в тот же день «Челси» может объявить о трансфере.

Футболист провел за 27 матчей в АПЛ-2019/20, забил 3 мяча и сделал 3 голевых передачи. Его полная статистика – здесь.