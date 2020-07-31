«Челси» купит Чилуэлла за 78 млн фунтов с учетом бонусов. Медосмотр у защитника «Лестера» – в понедельник

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Защитник «Лестера» Бен Чилуэлл в скором времени может стать игроком «Челси».

Как сообщает журналист The Independent Дерек О’Лири, клубы договорились о трансфере 23-летнего англичанина.

Лондонцы заплатят за игрока 65 млн фунтов без учета бонусов. В случае, если определенные критерии будут выполнены, сумма трансфера достигнет 78 млн фунтов.

Ожидается, что в понедельник Чилуэлл пройдет медосмотр, и в тот же день «Челси» может объявить о трансфере.

Футболист провел за «Лестер» 27 матчей в АПЛ-2019/20, забил 3 мяча и сделал 3 голевых передачи. Его полная статистика – здесь.

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