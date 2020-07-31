Погба о расизме: «Я темнокожий, но ощущаю себя французом. Другие должны это уважать. Цвет кожи не определяет человека»

Полузащитник высказался о проблеме расизма в современном мире.

«Действительно грустно смотреть на происходящее, видеть это снова и снова. Я хочу понять это. Хотел бы поговорить с расистами.

Я люблю людей и уважаю всех. Сейчас такая жизнь, уважение – это необходимость. И футбол, в частности, должен быть таким.

Я темнокожий. Мать родом из Африки, из Гвинеи. Но я родился в Париже. Я темнокожий, но ощущаю себя французом. Другие должны это уважать. Цвет кожи не определяет человека», – сказал Погба.

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