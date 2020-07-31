Миранчук не в восторге от варианта с «Аталантой» и хочет в «Милан» или «Юве». У «Локо» пока нет предложений (Вячеслав Короткин)

Полузащитник «Локомотива» может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация о том, что россиянин может перейти в «Аталанту» за 15 млн евро плюс бонусы.

Однако, как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, хавбек не в восторге от варианта с клубом из Бергамо. Он хочет перейти в более именитый клуб – в «Милан» или «Ювентус».

При этом сообщается, что «Локомотив» пока не получал официальных предложений по Миранчуку.

В этом сезоне хавбек провел за 2 матча в и забил дважды. Полная статистика игрока – здесь.

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)