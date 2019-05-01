Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Калгари» против «Далласа», «Чикаго» – «Вегас»

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Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли

Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. 

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Айлендерс – Вашингтон
Дата проведения
16 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

Калгари – Даллас
Дата проведения
16 августа, 21.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Чикаго – Вегас
Дата проведения
17 августа, 01.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

Монреаль – Филадельфия
Дата проведения
17 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Чикаго – Вегас
Дата проведения
17 августа, 01.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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