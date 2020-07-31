Макрон о полуфиналах ЛЧ: «Германия и Франция – двигатели Европы!»

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о том, что в полуфиналах Лиги чемпионов сыграют команды из Франции и Германии.
«В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» против «РБ Лейпциг» и «Лион» против «Баварии».
В Брюсселе, как и на поле, Германия и Франция – двигатели Европы!
Надеюсь, канцлер Меркель не будет обвинять меня в поддержке Парижа и Лиона во вторник и среду», – написал Макрон.
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