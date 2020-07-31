Макрон о полуфиналах ЛЧ: «Германия и Франция – двигатели Европы!»

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о том, что в полуфиналах сыграют команды из Франции и Германии.

«В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют против и «Лион» против «Баварии».

В Брюсселе, как и на поле, Германия и Франция – двигатели Европы!

Надеюсь, канцлер Меркель не будет обвинять меня в поддержке Парижа и Лиона во вторник и среду», – написал Макрон.

🇫🇷 «Лион» вышвырнул «Сити» из ЛЧ! Двое из Франции в полуфинале впервые, Гвардиола 10 лет без победы в турнире

Это 7-я команда чемпионата Франции: она выбила «Сити» и «Ювентус» из Лиги чемпионов