Хацкевич о Беларуси: «Действия ОМОН – полный беспредел. Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец»

Главный тренер в интервью белорусской Tribuna.com поделился мнением о политической ситуации в Беларуси.

«Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про «агульную млявасць» (общую вялость, слабость – прим. Sports.ru) белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы – сильный и смелый народ.

Действия ОМОН – это полный беспредел. Об этом много сказано – и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях.

Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным.

Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали», – сказал Хацкевич.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства . ЦИК сообщил, что он набрал около 80% голосов.

С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.

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