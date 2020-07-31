РФС заявил, что судья Иванов верно не назначил пенальти за падение Игнатьева в матче с «Локо». Вмешательство ВАР было невозможно

Экспертно-судейская комиссия выступила с заявлением по итогам матча 1-го тура между «Рубином» и (0:2).

Комиссия рассмотрела два спорных эпизода в этом матче: момент с падением форварда в штрафной «Локо» на 24-й минуте и фол хавбека московского клуба Дмитрия Баринова на 78-й минуте.

«После длительных обсуждений и дискуссий экспертно-судейская комиссия при президенте РФС на основании учебных материалов и рекомендаций УЕФА и РФС приняла решение, что решение арбитра Сергея Иванова верно и вмешательство ВАР не было возможно по изложенным ниже мотивам.

1. Атакующий игрок «Рубина» Иван Игнатьев получает мяч, находясь в правильной позиции с точки зрения положения «вне игры»;

2. Между игроком «Рубина» Иваном Игнатьевым и защитником «Локомотива» Мацеем Рыбусом происходит небольшой контакт, инициатором которого является защитник, но данный контакт является незначительным и недостаточным для падения футболиста, несмотря на его высокую скорость бега;

3. В продолжение эпизода вратарь «Локомотива» пытается дотянуться до мяча, по которому нападающим нанесен удар вскользь, и сталкивается с футболистом «Рубина» Игнатьевым, который после удара падает по направлению вратаря «Локомотива».

Экспертно-судейская комиссия после обсуждения эпизода приняла решение, что задержка или толчок подобного рода и интенсивности не может являться основанием для назначения 11-метрового удара и удаления защитника.

В соответствии с рекомендациями, данными Департаментом судейства РФС на учебно-тренировочных сборах, незначительный контакт не является основанием для фиксирования нарушения.

Нарушение «Задержка» имеет место только в том случае, когда контакт игрока с телом или экипировкой соперника препятствует движению соперника.

Таким образом, комиссия расценивает данный спорный эпизод как два отдельных единоборства и рассматривает их последовательно на предмет наличия нарушения правил игры в действиях футболистов обеих команд.

Столкновение нападающего с вратарем после попытки нанести удар по мячу не несет в себе нарушения со стороны вратаря. Вратарь стремился сыграть в мяч в прыжке, что нормально для вратаря, и имел возможность сделать это, но не дотянулся до мяча в результате контакта бедра игрока со своим лицом. Комиссия считает, что судья в таком эпизоде должен продолжить игру», – говорится в заявлении РФС.

Кроме того, желтая карточка, показанная Баринову за грубую игру, была также признана верной.

Напомним, что в перерыве игры судья Иванов удалил тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Позже специалиста оштрафовали на 200 000 рублей и дисквалифицировали на 2 матча (1 – условно) за оскорбление арбитра.

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился

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