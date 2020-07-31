Кашшаи об эпизоде с Игнатьевым в матче с «Локо»: «Небольшой контакт с Рыбусом нельзя считать достаточным для падения»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи разобрал спорные эпизоды матча 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Локомотив» (0:2).

«Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение ФК «Рубин» на качество судейства в домашнем матче российской Премьер-лиги с , конкретно – эпизоды на 24-й и 78-й минутах.

На 24-й минуте в матче произошел крайне сложный для судьи и ВАР эпизод в штрафной площади команды гостей, в результате которого нападающий казанцев столкнулся с вратарем «Локомотива» Маринато Гильерме. Сложность данного инцидента определяется двумя его стадиями.

В первой стадии инцидента между Игнатьевым и защитником «Локомотива» Рыбусом происходит небольшой контакт, инициатором которого является защитник, но его нельзя считать достаточным для падения футболиста, несмотря на высокую скорость бега.

Во второй стадии инцидента вратарь «Локомотива» пытается дотянуться до мяча, по которому нападающим нанесен удар вскользь, и сталкивается с Игнатьевым, который после удара падает в направлении вратаря.

Падение футболиста начинается до момента столкновения с вратарем. Таким образом, Гильерме не был инициатором падения Игнатьева.

На 78-й минуте матча футболист «Локомотива» получил предупреждение за грубую игру.

При рассмотрении эпизода для вынесения правильной дисциплинарной санкции важно обратить внимание на место контакта.

Поскольку он произошел с плечом, а не с туловищем, игрок не поставил под угрозу безопасность соперника и совершил не серьезное нарушение правил игры, а только безрассудный фол, который должен быть наказан предупреждением», – заявил Кашшаи.

Напомним, что в перерыве игры судья удалил тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Позже специалиста оштрафовали на 200 000 рублей и дисквалифицировали на 2 матча (1 – условно) за оскорбление арбитра.

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился

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