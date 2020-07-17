Хет-трик Свечникова, бюджет «Спартака», новый спонсор ЦСКА, Почеттино может сменить Сетьена, клубы РПЛ против Прядкина и другие новости утра

1. В НХЛ выдался яркий вечер для наших парней. Нападающий Андрей Свечников сделал-хет трик в матче с «Рейнджерс» (4:1), «Каролина» повела в серии 2-0. Это первый российский хет-трик в плей-офф Кубка Стэнли за 5 лет, а в истории «Каролины» – вообще первый в плей-офф. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в этой игре также отметился голом.

Никита Кучеров и Евгений Кузнецов обменялись заброшенными шайбами в противостоянии «Тампы» и «Вашингтона» (3:2 Б), Кузнецову ассистировал еще один россиянин – Дмитрий Орлов. «Молнии» были сильнее в серии буллитов: Кучеров вновь бросил точно, а вот Кузнецов не смог переиграть Василевского.

«Питтсбург» сравнял счет в серии с «Монреалем» (1-1), другие результаты – здесь.

2. Бюджет «Спартака» на сезон-2020/21 – 8,6 млрд рублей. Ранее писали, что он составит 19 миллиардов.

3. Генеральным спонсором ЦСКА стала ИТ-группа «ИКС Холдинг» Алишера Усманова. Контракт с группой, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом, заключен на два года.

4. Маурисио Почеттино – главный кандидат на пост тренера «Барселоны». Кике Сетьена могут уволить, если клуб не выиграет Лигу чемпионов.

5. Клубы РПЛ хотят снять Сергея Прядкина с поста главы лиги. Геркус и Алаев – среди кандидатов на смену, пишет журналист Сергей Егоров.

Кроме того, клубы выступают против запрета на участие арендованных игроков в матчах с владеющими ими командами. Еще одно потенциальное нововведение: в РПЛ могут запретить выпускать на поле более двух игроков 18 лет и младше одновременно.

6. Фигуристка Алена Косторная в новом сезоне будет представлять «Самбо-70» даже после ухода от Этери Тутберидзе. Об этом заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган.

7. Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Дело отправлено на новое рассмотрение. Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова при этом заявила, что в отношении ее клиента приговор оставлен в силе.

Между прочим, Александр Шмурнов прокомментирует матч «Спартак» – «Сочи» в 1-м туре нового сезона РПЛ. В 2018-м он обещал уйти из футбола, если Кокорина не отстранят.

8. «Динамо» подписало хавбека «Уфы» Даниила Фомина.

9. Журналист La Repubblica сообщил, что тренер «Интера» Антонио Конте хочет вернуться в «Ювентус». Он спрашивал игроков о будущем Сарри в клубе. Сам специалист опроверг эту информацию и заявил, что у него 3-летний контракт с миланским клубом, а также пригрозил засудить журналиста и издание.

10. Трансферы. Санчо согласовал 5-летний контракт с «МЮ». Клубы на продвинутой стадии переговоров, «Боруссия» требует 120 млн евро. Санчес разорвет контракт с «МЮ» и уйдет в «Интер» бесплатно. Он будет получать 7 млн евро в год. Ранее писали, что «Интер» договорился о трансфере Санчеса за 15 млн евро.

Виллиан ведет переговоры с «Арсеналом». Он отказался подписать 2-летний контракт с «Челси». Из «Челси» летом вообще могут уйти до 10 игроков, а Лэмпард хочет, чтобы клуб купил Чилуэлла, нового вратаря и как минимум одного центрального защитника. «Барселона» хочет до 400 млн евро повысить отступные Фати.

«Спартак» предложил 4,5 млн евро за Гугу из «Атлетико Минейро». Урунов прошел медосмотр для «Спартака». О переходе объявят в ближайшие два дня.

11. НБА. «Лейкерс» взяли верх над «Ютой», «Новый Орлеан» победил «Мемфис». Другие результаты – здесь.

12. В 1-м круге первого за 5 месяцев турнира WTA в Палермо Екатерина Александрова в трех сетах победила Кристину Младенович, Дарья Касаткина в трехчасовом матче уступила Жасмин Паолини.

13. Сезон Серии А-2020/21 пройдет с 19 сентября по 23 мая.

14. Теннисистка Мария Шарапова, а также фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова вошли в пятерку самых красивых россиянок по версии японского журнала Menjoy.

15. Твиттер «Локомотива» заменил слово shit на «Зенит», анонсируя матч за Суперкубок России. Это отсылка к игре GTA: San Andreas.

16. 5-я ракетка мира Даниил Медведев остался без водительских прав: полиция забрала их за превышение скорости в Монако.

Цитаты дня.

Наталья Бестемьянова: «Загитова выиграла все. А возвращаться ради борьбы за третьи-пятые места – вряд ли ее уровень»

Дзюба о «Зените» в ЛЧ: «Нас критикуют те, кто даже в Лигу Европы пробиваются по праздникам, а матчи ЛЧ смотрят только по ТВ»

Директор «Боруссии» о словах Хенесса: «Звучит высокомерно. Если у вас на 250 млн евро больше, легко быть беззаботным»

Ловрен о фото с Путиным: «Я попросил его, а Модрич просто залез в кадр. Его там быть не должно!»

Тедеско о «Спартаке»: «Это что-то вроде русской «Баварии». Бесценный опыт»

Прядкин о лучшем бомбардире: «Поставили Азмуна выше Дзюбы, но потом изучили опыт коллег – в АПЛ вручили аж 3 «Бутсы» в прошлом году!»