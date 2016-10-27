Якобсен введен в искусственную кому. Он получил серьезные травмы после аварии на финише первого этапа «Тура Польши»

Теги происшествия Тур Польши Дилан Груневеген Фабио Якобсен Велоспорт

Нидерландский велогонщик Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен получил травмы в результате серьезной аварии, которая произошла на финише первого этапа многодневки «Тур Польши».

Спортсмен госпитализирован и находится в искусственной коме.

Гонщик Jumbo-Visma Дилан Груневеген в борьбе за лидерство толкнул велосипед Якобсена, из-за чего тот на большой скорости перелетел через ограждение. Это вызвало завал, в котором пострадали еще несколько гонщиков.

Груневеген из-за нарушения правил был лишен победы на этапе и дисквалифицирован. Победителем был объявлен Якобсен.

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