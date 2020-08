Якобсен введен в искусственную кому. Он получил серьезные травмы после аварии на финише первого этапа «Тура Польши»

Нидерландский велогонщик Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен получил травмы в результате серьезной аварии, которая произошла на финише первого этапа многодневки .

Спортсмен госпитализирован и находится в искусственной коме.

Гонщик Jumbo-Visma Дилан Груневеген в борьбе за лидерство толкнул велосипед Якобсена, из-за чего тот на большой скорости перелетел через ограждение. Это вызвало завал, в котором пострадали еще несколько гонщиков.

Груневеген из-за нарушения правил был лишен победы на этапе и дисквалифицирован. Победителем был объявлен Якобсен.

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.



Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.



Meer → https://t.co/dJU0vqPc83 pic.twitter.com/KL1VAvFXES