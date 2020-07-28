Остон Урунов: «Теперь у «Спартака» 35 миллионов новых фанатов. Это все население Узбекистана»

Новичок поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.

– Расскажи, как тебя встретили в «Спартаке».

– Здесь отличный коллектив, меня хорошо приняли. Надеюсь поскорее влиться в команду.

– Что знаешь о нашем клубе?

– «Спартак» – самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком красно-белых.

– Ты пришел в «Уфу» совсем недавно, болельщики в России мало о тебе знают. Какой ты футболист? На какой позиции привык играть?

– Люблю работать с мячом, мне комфортно играть в центре. Посмотрим, куда меня поставит тренер.

– приглашал тебя в «Уфу», а теперь позвал в «Спартак». Рад снова оказаться с ним в одном клубе?

– Да, он дал мне шанс, когда пригласил в «Уфу» из Узбекистана. Теперь хочу оправдать его доверие здесь!

– С твоим появлением к «Спартаку» будет особое внимание в Узбекистане?

– Да! Можно сказать, что у красно-белых появилось 35 миллионов новых болельщиков. Это все население нашей страны, – сказал Урунов.