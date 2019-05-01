Кубок Стэнли. «Флорида» – «Айлендерс», «Питтсбург» сыграет с «Монреалем» в квалификации, «Тампа» – с «Бостоном» в круговом турнире

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Продолжаются квалификационный раунд и круговой турнир плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды. 

Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд. 

По четыре лучшие команды каждой конференции НХЛ на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф, они стали участниками кругового турнира для определения посева.

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Квалификация

Флорида – Айлендерс
Дата проведения
5 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

Аризона – Нэшвилл
Дата проведения
5 августа, 21.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Монреаль – Питтсбург
Дата проведения
6 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Чикаго – Эдмонтон
Дата проведения
6 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Круговой турнир

Бостон – Тампа-Бэй
Дата проведения
5 августа, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Колорадо
Дата проведения
6 августа, 01.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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